Milano, ondata di maltempo: una donna muore colpita da un albero - Tuttoggi.info

(Adnkronos) –

Una donna è morta in seguito alla caduta di un albero in una cascina di Robecchetto con Induno, in provincia di Milano, nella giornata di oggi domenica 6 luglio caratterizzata dalla violenta ondata di maltempo.

Le squadre dei vigili del fuoco sono impegnate in “numerosi interventi, dopo la violenta ondata di maltempo che si è abbattuta da meno di un’ora su Milano e provincia. Tutte le squadre di soccorso sono impegnate nel tentativo di arginare i danni causati dalle forti raffiche di vento e pioggia”.

La donna morta era residente a San Vittore Olona ed è rimasta colpita mortalmente dalla caduta di un grosso albero mentre stava rientrando da una camminata in compagnia di altre due persone (un uomo e una donna) ferite e trasportate in ospedale in codice giallo. La donna è stata trasferita in elicottero al Sant’Anna di Como mentre l’uomo è all’ospedale di Legnano.