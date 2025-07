Milano, M1 sospesa tra Cairoli e Pasteur: un uomo travolto dalla metropolitana - Tuttoggi.info

(Adnkronos) – La linea 1 della metropolitana milanese è sospesa tra le fermate di Cairoli e Pasteur. Lo comunica Atm sulle sue pagine social, spiegando di aver messo a disposizione dei passeggeri dei bus sostitutivi “in arrivo con le condizioni del traffico”.

A causare lo stop, un intervento di soccorso, poco dopo le 9 di mattina, quando una persona è stata travolta da un treno della metropolitana alla stazione di Palestro. Il gesto sarebbe stato volontario.

“A Duomo non si cambia tra M1 e M3. A Porta Venezia non si cambia tra M1 e linee S. A Loreto non si cambia tra M1 e M2”, avverte Atm, suggerendo ai passeggeri come alternativa di cambiare nella stazione di Cadorna. E, per chi arriva o è diretto all’aeroporto di Linate, di usare le linee S per cambiare con M4 a Dateo o Forlanini.