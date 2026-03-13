Milano Luiss Hub, 'Il tuo mondo, domani' interviste ai protagonisti della società e della cultura italiana - Tuttoggi.info

(Adnkronos) – Dopo il successo dell’esordio, torna al Milano Luiss Hub ‘Il tuo mondo, domani’, il ciclo di incontri curato dal giornalista e scrittore Massimo Nava per dare voce alle eccellenze della vita culturale e professionale milanese e nazionale. La rassegna, inaugurata lo scorso gennaio dal Sovrintendente del Teatro alla Scala Fortunato Ortombina, è proseguita con un secondo appuntamento dedicato al direttore del Corriere della Sera, Luciano Fontana. L’evento, aperto dai saluti del presidente della Luiss School of Law Paola Severino, ha visto il direttore del quotidiano di Via Solferino ripercorrere alcune tappe del proprio percorso professionale, soffermandosi sul valore di un’informazione accurata e verificata in un contesto segnato da crescente complessità. Il dialogo si è intrecciato anche con il racconto dei 150 anni del Corriere della Sera, richiamata dalla presentazione del volume di Massimo Nava ‘Quella sera in galleria’, dedicato alle origini della testata.

Con ‘Il tuo mondo, domani’, il Milano Luiss Hub si conferma avamposto culturale nel cuore dell’Innovation District meneghino. Nato nel 2017 dalla sinergia tra il Comune di Milano, la Luiss Guido Carli, la Fondazione Giacomo Brodolini e Italiacamp, lo spazio di Via Massimo D’Azeglio è un ecosistema d’avanguardia dove sperimentazione formativa e imprenditorialità sociale si fondono per orientare il dibattito sulle grandi sfide della contemporaneità.

Il ciclo di interviste continuerà nelle prossime settimane, consolidando la vocazione del Milano Luiss Hub come luogo di confronto tra università, istituzioni e protagonisti della vita pubblica e della società civile. Tra i prossimi ospiti sono attesi: l’attrice Cristiana Capotondi, Monsignor Vincenzo Paglia, la top manager Sabina Belli e il chirurgo Paolo Veronesi.