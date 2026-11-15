Milano, il video dei due fermati dalla Polizia di Stato per l’omicidio di un anziano - Tuttoggi.info

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Milano, il video dei due fermati dalla Polizia di Stato per l’omicidio di un anziano

ItalPress

Milano, il video dei due fermati dalla Polizia di Stato per l’omicidio di un anziano

Dom, 15/11/2026 - 16:03

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MILANO (ITALPRESS) – La Polizia di Stato ha eseguito un provvedimento di fermo di indiziato di delitto disposto dalla Procura della Repubblica di Milano, nei confronti di due cittadini egiziani, gravemente indiziati, a vario titolo, dei reati di rapina aggravata e omicidio commessi ai danni un uomo di 92 anni il 27 ottobre scorso. Nel video si vedono i due indagati, fermati venerdì sera dai poliziotti della Squadra Mobile milanese, mentre camminano per strada dopo l’omicidio di via Muratori: uno dei due getta il proprio cappello in un’aiuola mentre lascia la zona del crimine.

trl/mca1

(Fonte video: Polizia di Stato)

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