 Milano, difende l'amico dalla rapina: ragazzo di 15 anni accoltellato - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Milano, difende l’amico dalla rapina: ragazzo di 15 anni accoltellato

tecnical

Milano, difende l’amico dalla rapina: ragazzo di 15 anni accoltellato

Lun, 05/01/2026 - 21:03

Condividi su:

(Adnkronos) – Un ragazzo di 15 anni difende un amico da una rapina e viene accoltellato. È successo nel pomeriggio di oggi, 5 gennaio, intorno alle 17 nel parchetto vicino al Bicocca Village di Milano. 

I due amici, coetanei, sono stati avvicinati da un uomo, descritto come nordafricano, che ha estratto un coltello e minacciato uno dei due, chiedendogli di consegnargli il giubbotto. A quel punto è intervenuto in sua difesa l’amico, che è stato colpito con alcune coltellate al torace. La vittima è stata portata in codice rosso all’ospedale di Niguarda. È grave ma non in pericolo di vita. 

I carabinieri della compagnia Porta Monforte stanno raccogliendo le testimonianze e acquisendo le immagini delle telecamere di sicurezza della zona per rintracciare l’aggressore, fuggito dopo l’accoltellamento. 

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!