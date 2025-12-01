 Milano-Cortina, Sironi "Organizzato sistema di soccorso durante gare sportive" - Tuttoggi.info
ItalPress

Milano-Cortina, Sironi “Organizzato sistema di soccorso durante gare sportive”

Lun, 01/12/2025 - 21:02

MILANO (ITALPRESS) – “Le procedure che vengono messe in atto consistono nell’organizzare un sistema di soccorso che possa garantire più velocemente possibile l’intervento”. Lo ha detto Stefano Sironi, direttore struttura di formazione AREU, a margine della simulazione di intervento di primo soccorso in caso di infortunio durante una competizione sportiva sulla pista di ghiaccio in Piazza Città di Lombardia, in ottica Milano-Cortina 2026. “Dopo che il direttore di gara o l’arbitro chiedono l’intervento, si fa una prima valutazione in genere con il medico della società sportiva che entra, dà eventualmente l’ok per far entrare le squadre FOP che sono appunto le squadre di emergenza – illustra – Potrebbero essere un medico, due soccorritori, una squadra delta, la squadra India, un infermiere e due soccorritori. Fuori dal campo della gara c’è invece la Medical Station dove sono presenti sempre un medico rianimatore, un infermiere e un soccorritore pronti a ultimare le procedure d’emergenza avanzate”. xh7/vbo/mca1

