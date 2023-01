Pista olimpica di pattinaggio a Milano? “Se la pista può essere tenuta a Milano, e stiamo verificando se ci sono le condizioni, è giusto così. Torino a suo tempo aveva rinunciato a farne parte, non è stata esclusa. Quindi è chiaro che è molto più giusto che rimanga a Milano o in una delle sedi naturali delle Olimpiadi. Ma noi stiamo lavorando perché rimanga a Milano. In caso non si potesse si può ragionare come Torino”. Così il sindaco di Milano Giuseppe Sala.

xh7/trl/gsl