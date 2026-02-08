 Milano-Cortina, Meloni “Chi manifesta contro i Giochi è nemico dell’italia” - Tuttoggi.info
Milano-Cortina, Meloni "Chi manifesta contro i Giochi è nemico dell'italia"

ItalPress

Milano-Cortina, Meloni “Chi manifesta contro i Giochi è nemico dell’italia”

Dom, 08/02/2026 - 09:18

ROMA (ITALPRESS) – “Migliaia e migliaia di italiani in queste ore lavorano perchè tutto funzioni durante le Olimpiadi. Tantissimi lo fanno da volontari, perchè vogliono che la loro Nazione faccia bella figura, che sia ammirata e rispettata. Poi ci sono loro: i nemici dell’Italia e degli italiani, che manifestano “contro le Olimpiadi”, facendo finire queste immagini sulle televisioni di mezzo mondo. Dopo che altri hanno tranciato i cavi della ferrovia per impedire ai treni di partire. Solidarietà, ancora una volta, alle Forze dell’ordine, alla città di Milano, e a tutti coloro che vedranno il loro lavoro vanificato da queste bande di delinquenti”. Lo scrive sul suo profilo Instagram la premier Giorgia Meloni.(ITALPRESS).

Foto: Ipa Agency

