Milano-Cortina, Fontana "La Fondazione sta funzionando" - Tuttoggi

“La situazione è positiva per quanto riguarda la nostra Fondazione, che sta funzionando. Adesso c’è il nuovo ad e non ci sono mai stati problemi. Le nostre opere pubbliche, quelle regionali, come ho sempre detto sono in corso e non hanno nessuno tipo di problema. Quelle della società che è stata costituita dal governo sono in fase di accelerazione”. Lo ha detto

il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, in occasione dell’alzabandiera in piazza Duomo a tre anni dall’inizio delle Olimpiadi invernali 2026 di Milano-Cortina.

