Milano-Cortina, Fontana "Agenti ICE solo a protezione di Vance e Rubio" - Tuttoggi.info

 Milano-Cortina, Fontana "Agenti ICE solo a protezione di Vance e Rubio"
Milano-Cortina, Fontana “Agenti ICE solo a protezione di Vance e Rubio”

ItalPress

Milano-Cortina, Fontana “Agenti ICE solo a protezione di Vance e Rubio”

Lun, 26/01/2026 - 15:03

MILANO (ITALPRESS) – “La presenza degli agenti dell’ICE [la polizia anti immigrazione degli Stati Uniti, ndr] è limitata a fare la guardia del corpo al Vice Presidente Vance e al Segretario di Stato Marco Rubio. Quindi che ci siano loro o altri, il lavoro che devono fare è sempre lo stesso: stare attenti che nessuno gli dia uno spintone o che gli succeda qualcosa”. Così il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana a margine dell’evento per il record del treno di cioccolato più lungo al mondo alla domanda sulla presenza degli agenti dell’ICE ai giochi olimpici Milano -Cortina 2026.

