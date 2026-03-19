 Milano-Cortina, Bracco: "Più equilibrio di genere in questa edizione dei Giochi Invernali" - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Milano-Cortina, Bracco: “Più equilibrio di genere in questa edizione dei Giochi Invernali”

tecnical

Milano-Cortina, Bracco: “Più equilibrio di genere in questa edizione dei Giochi Invernali”

Gio, 19/03/2026 - 19:03

Condividi su:

(Adnkronos) – “Il Comitato Olimpico Internazionale e la Fondazione Milano Cortina 2026, nostri partner in questa iniziativa, hanno fatto dei Giochi Invernali italiani l’edizione più equilibrata di sempre dal punto di vista del genere. Un traguardo molto importante: musica per le mie orecchie, che mi batto da tempo per l’empowerment femminile nell’impresa e nelle istituzioni. Di queste Olimpiadi e Paralimpiadi di Milano e Cortina porterò nel cuore soprattutto i volti delle atlete azzurre, che hanno vinto con merito e impegno un numero straordinario di medaglie”. 

 

Sono le parole di Diana Bracco, Presidente di Fondazione Bracco, in occasione della presentazione, da parte di Fondazione Bracco e Comitato Olimpico Internazionale, in collaborazione con Fondazione Milano Cortina 2026, dei risultati della ricerca “Parità di genere e rappresentazione nei media: da Parigi 2024 a Milano Cortina 2026” realizzata dall’Osservatorio di Pavia.  

“È stata una grande emozione ammirare le gesta delle nostre campionesse, a iniziare da Chiara Mazzel, sciatrice paralimpica che ha vinto 1 oro e 3 argenti, dando un contributo decisivo al record di podi della squadra italiana – spiega – Ho esultato anche per le straordinarie imprese di Federica Brignone, Francesca Lollobrigida, Sofia Goggia, Arianna Fontana e Lisa Vittozzi. Quest’ultima, dopo il fantastico oro nel biathlon è stata designata dal Coni come portabandiera azzurra durante la cerimonia di chiusura all’Arena di Verona”.  

“Si tratta di donne che con fatica, cadendo e rialzandosi, sostenute da una incrollabile passione, hanno saputo imporsi anche all’attenzione dei media. Ragazze coraggiose, che con tenacia, grinta, sacrificio, determinazione hanno scritto pagine memorabili dello sport invernale italiano”, conclude Bracco. 

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!