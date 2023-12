Milano-Cortina, Abodi "Pista bob? C'è ancora tempo per le decisioni" - Tuttoggi.info

ROMA (ITALPRESS) – “I tempi a disposizione non sono infiniti ma limitati, tutto è comunque fattibile ma dobbiamo capire costi e tempistiche. I tecnici sono al lavoro e ci daranno tutti gli

elementi per valutare. C’è comunque tempo per le decisioni”. Lo ha detto il ministro per lo Sport e per i giovani, Andrea Abodi, a margine della presentazione della partnership tra Gruppo FS Italiane e Fondazione Milano Cortina 2026, in occasione dei Giochi Olimpici e Paralimpici rispondendo alla domanda sulla pista da bob. Abodi ha poi aggiunto come la volontà sia quella di far rimanere la pista in Italia: “Gli auspici restano quelli, non

cambiano”, conclude.

