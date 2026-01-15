 Milano Cortina 2026, comitato organizzatore chiarisce caso tedofori: "Processo di individuazione condiviso e trasparente" - Tuttoggi.info
Milano Cortina 2026, comitato organizzatore chiarisce caso tedofori: “Processo di individuazione condiviso e trasparente”

Gio, 15/01/2026 - 20:03

(Adnkronos) – Fondazione Milano Cortina 2026 è intervenuta con una nota per chiarire il caso tedofori, che nelle ultime ore ha creato diverse polemiche sul viaggio della Fiamma olimpica: “La Fondazione Milano Cortina 2026 – si legge – interviene con la massima chiarezza per porre fine a interpretazioni distorte e ricostruzioni arbitrarie riguardo al processo di selezione dei tedofori del Viaggio della Fiamma Olimpica. Un processo che è condiviso, regolato e trasparente, e che coinvolge più soggetti istituzionali e territoriali, come avviene in ogni grande staffetta Olimpica nel mondo. La nomina dei tedofori può essere effettuata da tutte le realtà che partecipano alla costruzione del Viaggio della Fiamma: 

⁃ Fondazione Milano Cortina 2026 

⁃ Città di tappa 

⁃ Sponsor del progetto Olimpico 

⁃ CONI regionali 

⁃ Enti territoriali 

⁃ Comitato Olimpico Internazionale 

Tutte queste realtà hanno pieno titolo per proporre i propri tedofori. 

E tutti i nominati — senza alcuna distinzione di ruolo, notorietà o provenienza — sono tedofori a pieno diritto”. 

La nota prosegue: “Che si tratti di una persona comune, di un ex atleta titolato, di un artista, di un volontario o di un volto noto, la dignità del ruolo è identica. La Fiamma non fa gerarchie: celebra storie, valori e comunità. Ogni candidatura ricevuta dal Comitato Organizzatore, indipendentemente dal soggetto proponente, viene sottoposta al background check previsto dalla legge, applicato in modo uniforme e senza eccezioni. Solo dopo questo passaggio obbligatorio, la Fondazione attiva l’intero processo logistico e organizzativo per accogliere il tedoforo o la tedofora e garantirgli/le un’esperienza piena, sicura e all’altezza del valore simbolico della Staffetta. È quindi privo di fondamento ogni tentativo di creare categorie, graduatorie o contrapposizioni tra ‘tipi’ di tedofori o tra ‘modalità’ di nomina. Non esiste alcuna differenza tra una nomina proveniente da un Comune, da uno sponsor, da un ente territoriale o dal Comitato Organizzatore: tutte le nomine, nel momento stesso in cui vengono validate, rappresentano il riconoscimento di una storia personale meritevole. Lo sportivo per i suoi risultati, l’artista per la sua popolarità, il cittadino per il suo impegno: tutti portano la Fiamma, tutti rappresentano il Paese, tutti sono parte della stessa narrazione di valori”.  

Poi la chiusura: “La Fondazione Milano Cortina 2026 continuerà a garantire un processo rigoroso, inclusivo e rispettoso, e invita a non alimentare ulteriori polemiche infondate su un percorso che ha un solo obiettivo: onorare le persone e le comunità che rendono possibile il cammino della Fiamma verso i Giochi”. 

