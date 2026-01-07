Milano Cortina 2026, Allegri porterà la fiamma olimpica: "Sarà un'esperienza meravigliosa" - Tuttoggi.info

(Adnkronos) –

Massimiliano Allegri sarà tra i tedofori di Milano Cortina 2026. Il tecnico del Milan prenderà parte al sacro viaggio della fiamma olimpica nella tappa di Varese, in programma il 14 gennaio. “Sono contento, sarà un’emozione e un’esperienza meravigliosa” ha spiegato l’allenatore del Milan in conferenza stampa, alla vigilia della partita di campionato contro il Genoa. “Ringrazio il Coni che mi ha dato questa possibilità”.

Le ultime settimane stanno portando e porteranno le Olimpiadi ovunque. Dal Colosseo alla Fontana di Trevi, dal Duomo di Milano al Canal Grande di Venezia, la fiamma tocca giorno dopo giorno i simboli del patrimonio culturale italiano, insieme a luoghi che rappresentano resilienza e rinascita, come Amatrice e il quartiere Scampia. La fiamma è stata a Napoli per Natale, ha festeggiato il Capodanno a Bari e il 26 gennaio 2026 tornerà a Cortina d’Ampezzo, 70 anni dopo la Cerimonia d’Apertura dei Giochi del 1956, prima di concludere il suo percorso a Milano, entrando a San Siro la sera del 6 febbraio 2026. Quel giorno, le attenzioni del mondo saranno concentrate sulla cerimonia d’apertura. Il momento da sempre più iconico, seguito e ricordato delle Olimpiadi.