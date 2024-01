Milano, accoltella la ex compagna. Fermato un 54enne - Tuttoggi.info

MILANO (ITALPRESS) – La Polizia di Stato ha eseguito un fermo di indiziato di delitto nei confronti di un cittadino peruviano di 54 anni ritenuto responsabile dei reati di tentato omicidio, rapina e atti persecutori commessi nei confronti della ex compagna, una cittadina salvadoregna di 46 anni. A dare il via alle indagini l’aggressione commessa dall’uomo la notte tra il 29 e il 30 dicembre 2023 a bordo dell’autobus di linea ATM 98: il 54enne ha colpito la donna con un coltello diverse volte per poi sottrarle la borsa e fuggire.(ITALPRESS)

trl/gsl