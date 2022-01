Milanese del Toscano Racing Team premiato a Pavia - Tuttoggi

PAVIA (ITALPRESS) – Ieri, venerdì 28 gennaio, presso la Polizia Locale di Pavia, si è tenuta una cerimonia di premiazione a favore del pilota da corsa Michele Milanesi del Toscano Racing Team. La motivazione della premiazione è stata quella di aver dato risalto alla città di Pavia attraverso i risultati sportivi ottenuti lo scorso anno proprio dal pilota pavese, il quale ha concluso il campionato di rental kart 125 2t in terza posizione assoluta su 54 partecipanti. Il pilota ha ricevuto una targa al merito con la scritta “La città di Pavia ringrazia Michele Milanesi per il terzo posto assoluto nel campionato TB Kart 125” firmata dal Sindaco del Comune di Pavia Fabrizio Fracassi e dall’Assessore allo sport Pietro Trivi. Ora non resta che puntare alle qualificazioni per le finali mondiali.

(ITALPRESS).