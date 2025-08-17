 Milan, si avvicina Hojlund? Il Manchester United non lo convoca - Tuttoggi.info
Milan, si avvicina Hojlund? Il Manchester United non lo convoca

Milan, si avvicina Hojlund? Il Manchester United non lo convoca

Dom, 17/08/2025 - 18:03

Rasmus Hojlund si avvicina al Milan? Un indizio non fa una prova, ma è almeno da tenere in considerazione, visto che il tecnico del Manchester United Ruben Amorim ha escluso l’attaccante dalla lista dei convocati per l’esordio in Premier League contro l’Arsenal. Una scelta forte da parte dell’allenatore portoghese, presa di posizione chiara in ottica mercato: il classe 2003 non rientra nei piani e con l’offerta giusta può partire.  

Il Milan monitora la situazione da settimane: Hojlund potrebbe rappresentare un’ottima soluzione per rinforzare l’attacco con l’inserimento, in rosa, di un profilo giovane e con ampi margini di crescita. Il classe 2003 vorrebbe restare in Premier League, ma gli spazi a Manchester sono chiusi dopo gli arrivi di giocatori importanti come Sesko. Nonostante i 75 milioni di euro spesi due anni fa, i Red Devils ritengono Hojlund un elemento sacrificabile. Il Milan, al momento, studia una formula adeguata per convincere il giocatore: i rossoneri spingono per un prestito con diritto di riscatto, per valutare il rendimento prima di chiudere un’operazione importante. Il calciatore vorrebbe invece spostarsi in maniera definitiva, al massimo con un prestito con obbligo di riscatto. Le prossime settimane saranno decisive, da una parte e dall’altra, per delineare i contorni dell’affare. Per ora, il primo passo lo ha fatto lo United.  

 

