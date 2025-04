Milan-Inter 1-1: Calhanoglu risponde ad Abraham nel derby - Tuttoggi.info

(Adnkronos) – Abraham chiama, Calhanoglu risponde. Milan-Inter, derby valido per la semifinale d’andata di Coppa Italia, termina 1-1. Succede tutto nel secondo tempo: l’attaccante rossonero sblocca il match al 47′, il centrocampista nerazzurro pareggia i conti al 67′. L’accesso alla finale si deciderà quindi nel match di ritorno, in programma il 23 aprile.

Partenza aggressiva del Milan, che punta sulla velocità di Leao per saltare la pressione dell’Inter e creare superiorità. Con il passare dei minuti però i nerazzurri, rimaneggiati dal turnover di Inzaghi, prendono le misure e creano la prima occasione del match: Correa calcia forte dal limite dell’area e trova la parata di Maignan. La risposta rossonera è affidata a Reijnders, che spara alto da fuori area. I calci piazzati diventano un fattore: Calhanoglu, come sempre fischiatissimo dalla Curva Sud, trova Bisseck, che fa la sponda per De Vrij, ma il suo colpo di testa viene ribattuto sulla linea da Abraham, ancora una volta preferito a Gimenez al centro dell’attacco. Il Milan prende fiducia: gli inserimenti di Reijnders sono una spina nel fianco della difesa dell’Inter, Leao è ispirato e Pulisic si scambia spesso di posizione con Jimenez, non dando punti di riferimento. La più grande occasione del primo tempo ce l’ha proprio Abraham, solo davanti a Martinez, bravissimo a sbarrargli la strada con i piedi. Dall’altra parte Maignan è decisivo prima sulla punizione di Calhanoglu, potente ma centrale, poi sul colpo di testa di Frattesi con cui si chiude la prima frazione.

Due minuti dall’inizio del secondo tempo e il Milan passa in vantaggio: Abraham raccoglie l’assist di Fofana, entra in area, sfruttando la marcatura molle di Bisseck, e batte Martinez incrociando il destro. La reazione dell’Inter è affidata a Barella, che converge dalla sinistra e calcia a giro, trovando ancora una volta la parata di Maignan. I rossoneri continuano a spingere: Fofana calcia alto da fuori area, Leao cerca una spettacolare rovesciata, non inquadrando la porta. Il pareggio dell’Inter arriva al 67′: Correa trova Calhanoglu al limite, il grande ex della partita carica il destro e batte Maignan, questa volta imperfetto nell’intervento. La partita si apre, l’Inter aumenta la pressione e colleziona occasioni, con il portiere del Milan che tiene a galla i suoi. Sul finale di partita Martinez è decisivo sul destro a giro di Leao. Termina quindi 1-1.