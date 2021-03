Milan in rimonta a Firenze: battuti i viola 3-2 - Tuttoggi

FIRENZE (ITALPRESS) – Il Milan espugna il “Franchi” di Firenze, vincendo 3-2 grazie alle reti di Ibrahimovic, Diaz e Calhanoglu. La Fiorentina si spegne sul più bello, ovvero una volta passata in vantaggio (2-1) a inizio ripresa. Pioli è bravo a trovare le mosse giuste dalla panchina (bene Bennacer) per vincere e trovare i tre punti che consentono ai rossoneri di poter ancora cullare sogni di scudetto (meno sei dall’Inter, che ha però giocato una Partita in meno).

Gara divertente ed equilibrata. E’ Ibrahimovic a portare avanti i suoi sfuggendo sul filo del fuorigioco all’intera difesa viola, con errore grave di posizionamento di Martinez Quarta, e sfruttando al meglio l’assist di Kjaer. Il vantaggio ospite dura solo otto minuti, perchè Pulgar, su punizione, confeziona una conclusione imparabile per Donnarumma. Pezzella centra una traversa di tacco su calcio d’angolo battuto da Eysseric, provando a copiare una rete di qualche anno fa segnata da Roberto Mancini, seduto stasera in tribuna al “Franchi”, poco prima di raggiungere il ritiro azzurro di Coverciano. A ruota Ibrahimovic non raddoppia per questione di centimetri, colpendo il legno verticale su palla servitagli da Calhanoglu. La Fiorentina passa in vantaggio a inizio ripresa, quando una palla servita in area da Eysseric per Vlahovic viene trasformata in un perfetto assist per Ribery, che batte Donnarumma. Anche in questo caso però il punteggio torna quasi immediatamente in equilibrio, grazie a Brahim Diaz, che brucia Eysseric a pochi passi da Terracciano, quest’ultimo subentrato nel finale di primo tempo (Dragowski infortunato). Ibrahimovic con una magia di esterno da oltre 30 metri centra il palo al 63′, Calhanoglu firma poi il sorpasso definitivo 10 minuti più tardi. E’ la rete che decide la partita, perchè stavolta la Fiorentina non ha più la forza di reagire e i rossoneri possono controllare sino al triplice fischio di Guida.

