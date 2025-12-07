 Milan a Torino, dubbio Pulisic. Allegri “Scudetto? Inter e Napoli più attrezzate” - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Milan a Torino, dubbio Pulisic. Allegri “Scudetto? Inter e Napoli più attrezzate”

ItalPress

Milan a Torino, dubbio Pulisic. Allegri “Scudetto? Inter e Napoli più attrezzate”

Dom, 07/12/2025 - 14:33

Condividi su:

CARNAGO (ITALPRESS) – “Bisogna essere pronti a fare una partita solida. Ci sono dei numeri che cercheremo di invertire: negli ultimi 12 anni il Milan a Torino ha vinto solo una volta, nel 2021, 7-0, il Milan ha perso tre volte negli ultimi tre anni.
Servirà grande umiltà. Il Torino ha valori tecnici importanti.
Vengono da risultati negativi e servirà una partita concreta avendo chiaro l’obiettivo: da oggi fino a fine gennaio sarà un periodo in cui la classifica verrà delineata, bisogna essere bravi a rimanere all’interno delle prime 4 posizioni”. Lo ha detto il tecnico del Milan, Massimiliano Allegri, in conferenza stampa alla vigilia della trasferta di Torino contro i granata di Marco Baroni. Pulisic rischia di non esserci: “Stanotte ha avuto un attacco di febbre, vedremo se sarà a disposizione”.
Per Allegri “l’Inter e il Napoli sono le più attrezzate per vincere il campionato. In questo momento ci sono tante squadre in pochi punti, sia in testa che in coda: è un pò un’anomalia del campionato, ma a un certo punto la classifica in testa si allungherà e domani sarà molto importante per la classifica. Tra domani e il Sassuolo saranno partite importanti, gli obiettivi sono i risultati. Serve la testa giusta”. “Fabregas ha detto che a volte è meglio perdere 4-0 ma provando a giocare? Non ho sentito cosa ha detto e non sta a me giudicare, ma con la Lazio in Coppa Italia paradossalmente siamo stati più ‘bellinì a giocare, abbiamo avuto 3-4 occasioni ma ci è mancata la cattiveria per portare a casa il risultato – ha aggiunto -. Questa deve essere vista come un’opportunità di miglioramento. I centrocampisti? Eravamo partiti bene con Loftus-Cheek a Lecce, sicuramente i gol li faranno, miglioreranno, ma servono più gol da palla inattiva. E in più abbiamo rischiato molto sui piazzati. Servirà migliorare. E’ importante giocare da squadra”.

– foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!