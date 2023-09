Migranti, Schifani "Presto a Lampedusa, Europa brilla per assenza" - Tuttoggi.info

CATANIA (ITALPRESS) – “Quello che sta succedendo a Lampedusa è molto grave e non escludo di vedere una mano…Un avvio di massa di 6mila persone nel giro di poche ore non può che obbedire secondo me a una strategia. Mi auguro di sbagliarmi, ma l’Europa non solo sta brillando non solo per la propria assenza, ma anche perchè non ci dà risposte sulle motivazioni, non interviene nei confronti dei Paesi frontisti”. A dirlo il presidente dellaRegione siciliana, Renato Schifani, intervenendo a Catania alla presentazione di nuovi collegamenti del vettore Aeroitalia.

