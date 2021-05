“Ho letto che il governo spagnolo con un premier di sinistra in queste ore ha respinto in Marocco 5mila clandestini che stavano provando a entrare abusivamente. Quindi se lo fa la Spagna con un governo di sinistra mi domando perché non lo possiamo fare anche noi”. Lo dice il leader della Lega, Matteo Salvini.

mpe/sat/gtr