Migranti, Procaccini "Ministro socialista danese ci dà ragione" - Tuttoggi

“Un ministro socialista dell’Immigrazione, danese di origini etiopi che sostiene ciò che noi di destra abbiamo provato a dire in questi due anni e mezzo: un falò per le ipocrisie della sinistra”. Così l’eurodeputato di Fratelli d’Italia Nicola Procaccini a marginedella seduta della Commissione per le Libertà civili del Parlamento europeo che ha ospitato l’intervento del ministro danese Mattias Tesfaye.

