Migranti, naufragio a Lampedusa: almeno 20 morti, decine di dispersi - Tuttoggi.info

 Migranti, naufragio a Lampedusa: almeno 20 morti, decine di dispersi
Migranti, naufragio a Lampedusa: almeno 20 morti, decine di dispersi

tecnical

Migranti, naufragio a Lampedusa: almeno 20 morti, decine di dispersi

Mer, 13/08/2025 - 15:03

(Adnkronos) – Naufragio a circa 13 miglia a sud-ovest di Lampedusa. Secondo le prime informazioni un barcone carico di migranti si sarebbe ribaltato prima dell’arrivo dei soccorsi. Almeno una ventina i cadaveri già recuperati, un bilancio tragico che potrebbe salire nelle prossime ore. All’appello, secondo i racconti dei superstiti, una sessantina già sbarcati sulla più grande delle Pelagie, mancherebbero 15-20 persone.  

