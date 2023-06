Migranti, Meloni "Stroncare reti di trafficanti" - Tuttoggi.info

“Occorre stroncare le reti di trafficanti, non possiamo continuare a consentire lo schiavismo nel terzo millennio. Non si può consentire che l’ingresso sia lasciato in mano a dei criminali”. Così ilpresidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nelle dichiarazioni congiunte con il presidente francese Emmanuel Macron all’Eliseo.

col3/gsl (Fonte video: Presidenza del Consiglio)