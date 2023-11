Migranti, Meloni "Rafforziamo la cooperazione con l'Albania" - Tuttoggi.info

ROMA (ITALPRESS) – Con l’Albania l’Italia condivide alcune considerazioni, come il fatto che “l’immigrazione illegale di massa è un fenomeno che l’Ue e gli Stati membri non possono affrontare da soli, da questo punto di vista la collaborazione tra Stati Ue ed extra-Ue può essere decisiva. Per questo ci siamo detti di rafforzare e rilanciare questa cooperazione”. Così il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, al termine dell’incontro con il primo ministro della Repubblica d’Albania, Edi Rama, che ha portato all’accordo per due centri per la gestione delle domande d’asilo e rimpatri.

sat/gsl (Fonte video: Palazzo Chigi)