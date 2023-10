Migranti, Meloni “E’ mancato il rispetto nei confronti della Tunisia” - Tuttoggi.info

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Quello che serve è il rispetto. Non si può pensare di parlare con le istituzioni di un’altra nazione con un approccio paternalistico e con l’idea di superiorità che a volte dimostriamo. Se si decide di parlare di partnership strategica, poi si deve mostrare rispetto. Questo è quello che è mancato con la Tunisia e ha creato i problemi che sta creando”. Lo ha detto il premier Giorgia Meloni arrivando a Bruxelles in occasione del consiglio europeo. “Abbiamo visto tentativi di dichiarare la Tunisia paese non sicuro da parte di esponenti politici, forze e realtà politiche che vogliono minare la possibilità che l’Europa governi i propri flussi migratori – ha aggiunto – Ho sempre detto che il tema con la Tunisia, l’Egitto e i paesi africani e nordafricani non è andare a chiedere ‘ti dò delle risorse se mi controlli i flussì. Il tema è costruire una partnership molto più ampia che preveda investimenti, migrazione legale. Cioè un lavoro serio”.

Foto: Agenzia Fotogramma

(ITALPRESS).