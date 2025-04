Migranti, l'ultima trovata di Trump: le foto sul prato della Casa Bianca - Tuttoggi.info

(Adnkronos) – Decine di cartelli in stile “foto segnaletica” con i volti di migranti arrestati e l’elenco dei crimini a loro attribuiti sono apparsi in mattinata sul prato della Casa Bianca. I manifesti, recanti la scritta “Arrested” (“arrestato”) e il logo ufficiale della Casa Bianca, elencano accuse gravi come omicidi di primo grado, abusi sessuali su minori, rapimenti, stupri e traffico di fentanyl.

Secondo fonti ufficiali citate da Axios, i cartelli sono stati strategicamente posizionati lungo il vialetto della residenza presidenziale, nell’area solitamente inquadrata durante le dirette delle emittenti televisive.