Migranti, Donzelli: "Mail magistrati contro Meloni inequivocabile, non ci fermeranno" - Tuttoggi.info

(Adnkronos) - "Oggi Il Tempo pubblica una mail tra magistrati dal contenuto inequivocabile contro la Meloni e le riforme in programma: 'Dobbiamo porre rimedio'. Così Giovanni Donzelli di Fdi in un video sui social. "Alle 18 e 32 del 19 ottobre il sostituto procuratore della Cassazione, Marco Patarnello, esponente di spicco di Magistratura Democratica - la corrente di sinistra dei magistrati, presieduta da Silvia Albano, balzata agli onori delle cronache per aver sentenziato contro il trattenimento dei migranti in Libia- scrive una mail in cui lancia l'allarme ai colleghi sulle difficoltà che riscontrano a condizionare l'esecutivo".

"Meloni è un problema per le toghe rosse perché non è ricattabile, non insegue interessi personali e vuole riformare la giustizia. E secondo Patarnello, i magistrati non sono abbastanza compatti nel combatterla. 'Dobbiamo porre rimedio'. Care toghe rosse, il compito dei magistrati è quello di fermare mafiosi e criminali, non governi democratici".

"Ci hanno dato dei complottisti, ma nemmeno nei nostri incubi peggiori avremmo mai immaginato" una cosa del genere, sottolinea Donzelli, auspicando una "presa di distanza" da parte dell'Anm e la solidarietà delle forze democratiche perché "si tratta delle basi della nostra democrazia che non prevede scorciatoie giudiziarie rispetto a elezioni democratiche". E quindi conclude: "Non ci fermeranno, non siamo ricattabili. Andremo avanti fino al termine del nostro mandato e poi ci faremo giudicare sì, ma dal popolo italiano".