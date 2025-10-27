 Migranti, Conte "Meloni e Orban avranno parlato di cose che non vanno" - Tuttoggi.info
Migranti, Conte “Meloni e Orban avranno parlato di cose che non vanno”

ItalPress

Lun, 27/10/2025 - 21:03

NAPOLI (ITALPRESS) – “L’incontro tra Orbàn e Meloni? Immagino che l’argomento sia stato che le nostre politiche sull’immigrazione non funzionano”. Così il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, a margine della presentazione dei candidati pentastellati per le prossime elezioni regionali. “Non funziona il blocco navale, non ha funzionato e manco l’hanno applicato. Non ha funzionato – prosegue – quel perseguire lungo tutto l’orbe terracqueo i trafficanti di esseri umani, anzi li abbiamo rimpatriati con tutti gli onori di Stato, con un salvacondotto, perché Almasri addirittura lo abbiamo sottratto alla giustizia della Corte penale internazionale. Non funzionano affatto i centri in Albania che sono vuoti e lì dobbiamo recuperare un miliardo di euro che servono e dobbiamo riportare tutti gli agenti di polizia, che sono lì a guardare dei centri inutili, perché servono nelle nostre strade. Questo è un Governo che ha fatto solo propaganda su tutto”, ha concluso.

xc9/trl/mca2

