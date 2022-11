Migranti, Calenda “Francia ha esagerato, ma serve ricucire il rapporto” - Tuttoggi

PALERMO (ITALPRESS) – “Con la Francia si deve ricucire. Nonostante io pensi che Parigi abbia fatto un’azione esagerata per ragioni di politica interna, bisogna che gli animi si calmino e si cominci a ragionare seriamente su come ricostruire un rapporto fondamentale in Europa”. Queste le parole del leader di Azione, Carlo Calenda, a Palermo a margine di una conferenza stampa.“La Commissione europea ha mandato una proposta che diventerà un regolamento sul nuovo Patto di Stabilità, cioè su quanto saranno larghe le maglie per noi per potere investire avendo un debito molto rilevante – ha ricordato Calenda -. Lì i nostri alleati sono francesi, è solo un esempio”.

– foto xd7/Italpress –