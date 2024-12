Migliore gestione idrica, Brianza e BrianzAcque sul podio del Sole 24 Ore - Tuttoggi.info

(Adnkronos) - La Brianza e BrianzAcque, azienda pubblica che gestisce industrialmente il servizio idrico integrato nella provincia di Monza e Brianza, ottengono un nuovo riconoscimento di eccellenza nella gestione del servizio idrico a livello nazionale.

E' stata pubblicata ad inizio settimana, infatti, come ogni anno, la classifica del Sole 24Ore 2024 sulla qualità della vita nei territori italiani. La testata giornalistica di Confindustria, sulla base di numerosi indicatori e con l’aiuto di diversi soggetti di rilievo scientifico, ha certificato che oggi la quarta migliore provincia in Italia per la qualità della vita è quella di Monza e della Brianza e, all’interno degli indicatori che la portano a questa posizione straordinaria, ha evidenziato come l’efficienza nella gestione della rete idrica sia sul podio delle prime tre in tutto il Paese.

La Brianza e la sua azienda idrica, che gestisce il servizio in tutto il territorio dei 55 comuni, sono la terza migliore realtà in Italia. E per la Brianza e BrianzAcque è un ritorno sul podio a distanza di alcuni anni sempre da un risultato di eccellenza nazionale simile, in quel caso, per la depurazione nella medesima classifica del Sole 24 Ore. Per il presidente e ad di BrianzAcque, Enrico Boerci, "è stato un anno straordinario questo 2024, ricco di novità, investimenti, opere, progetti e, naturalmente, anche difficoltà da affrontare con il nostro spirito pragmatico. Chiudere quest’anno con la notizia arrivata dal Sole 24 Ore rappresenta un grande orgoglio per tutta l’azienda e soprattutto per i nostri Comuni e per la Provincia che, insieme alla squadra di BrianzAcque, hanno il grande merito di condividere con noi ogni giorno le scelte a volte coraggiose e innovative che dobbiamo intraprendere per garantire che la terza rete idrica migliore d’Italia sia continuamente migliorata e rinnovata".

"Su questo podio nazionale -aggiunge Boerci- oggi salgono quindi tutti i dipendenti dell’azienda e tutti i sindaci della Brianza insieme alla provincia. Ed è questa posizione di eccellenza nazionale uno stimolo a continuare a portare avanti nel 2025, con visione e concretezza, questo gioco di squadra, ricco di sfide come quelle delle quali abbiamo parlato nelle ultime settimane, che ci potrebbero portare in futuro a rendere la Brianza ancora più avanti nella qualità della vita e nella gestione dei servizi pubblici nel terzo millennio".