Migliora la fiducia di imprese e consumatori - Tuttoggi.info

Migliora la fiducia di imprese e consumatori

Migliora la fiducia di imprese e consumatori

Mar, 28/10/2025 - 18:03

ROMA (ITALPRESS) – A ottobre si registra un generale miglioramento del clima di fiducia in Italia, sia tra i consumatori, da 96,8 a 97,6, sia tra le imprese, da 93,7 a 94,3. Lo rileva l’Istat. I cittadini mostrano un atteggiamento più positivo rispetto ai mesi precedenti, con una percezione più favorevole della propria situazione personale e delle prospettive future. Il quadro resta però più prudente quando si tratta della valutazione dell’economia generale del Paese e delle condizioni attuali, segno di una fiducia che cresce ma con cautela. Anche il mondo delle imprese mostra segnali di ripresa. La fiducia torna a crescere nell’industria, trainata soprattutto dal comparto manifatturiero e da quello delle costruzioni, che evidenziano un rafforzamento delle aspettative e un giudizio più positivo sull’andamento degli affari. Nel commercio al dettaglio si rileva un balzo deciso, con valutazioni migliori sulle vendite e sulle prospettive di mercato. Fa eccezione il settore dei servizi di mercato, dove si osserva un leggero calo dovuto a giudizi meno favorevoli sugli ordini e sull’attività corrente, compensato solo in parte da attese più ottimistiche per il futuro.

