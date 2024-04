Midiri "UniPa sempre più collegata al mondo dell’impresa" - Tuttoggi.info

PALERMO (ITALPRESS) – “Questo accordo ha una valenza storica e importante, un ulteriore tassello dell’idea di un Ateneo sempre più collegato al mondo dell’impresa. I ragazzi di oggi non credono più nella loro università perché non vedono in essa uno strumento che garantisca loro un lavoro sicuro. Avere una partnership di questo tipo deve dare ai nostri ragazzi la netta sensazione che ci siamo collegati al mondo dell’imprenditoria che conta e quindi non siamo diversi da Milano”. Così il rettore dell’Università degli Studi di Palermo, Massimo Midiri, a margine dell’incontro, che si è svolto nella Sala Magna del Complesso Monumentale dello Steri sul tema “Costruire ponti tra Università e impresa”, durante il quale è stato presentato il Protocollo di Intesa tra l’Ateneo palermitano e EHT, società di Harmonic Innovation Group. xd6/vbo/gtr