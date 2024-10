Midiri “Slow Travel nuovo paradigma turismo sostenibile in Sicilia” - Tuttoggi.info

PALERMO (ITALPRESS) – “La nostra terra si sta mettendo in luce per un concetto di turismo nuovo che è quello dello slow travel, un turismo consapevole, culturale e sostenibile. Sono delle linee che il nostro ateneo già percorre da tempo. E noi abbiamo la responsabilità non soltanto di essere il luogo della cultura, ma anche di intervenire al cambiamento del territorio fornendo le professionalità adatte per realizzare questo cambiamento”. Lo ha detto Massimo Midiri, il rettore dell’Università di Palermo, a margine in occasione del “Road to Social Change”, il percorso gratuito di formazione e di creazione di cultura sulla Sostenibilità Integrale, strutturato dalla Banking Academy – ESG Italy, che mira a far crescere le competenze su questo tema ad imprese, organizzazioni non profit e istituzioni per generare un impatto sociale positivo: in particolare, la tappa di oggi nell’Isola, nella Chiesa di Sant’Antonio Abate, a Palazzo Steri, si focalizza sulla filiera del turismo. “Questo non si fa da soli e Unicredit ha intrapreso con noi una battaglia per un cambio di paradigma – ha proseguito Midiri -. Noi siamo fortemente convinti che i nostri corsi di studio insieme ai territori, agli stakeholder, possono diventare uno strumento fondamentale di modificazione della cultura anche del turismo. Che non deve essere una cultura del ‘mordi e fuggi’, ma che fa pensare in qualche modo a una comunità al di fuori della nostra terra che esiste una Sicilia ricca e colta – ha concluso -, concetto di turismo elevato che probabilmente cambierà anche il volto della nostra economia”.

col3/pc/gtr