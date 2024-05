Midiri "Creare una rete di imprese che lavorano a fianco università" - Tuttoggi.info

PALERMO (ITALPRESS) – “Dobbiamo creare una rete sempre più strutturata di imprese che devono lavorare a stretto fianco dell’Università di Palermo. L’obiettivo è di avere un gruppo di stakeholder interni all’Ateneo di Palermo che fanno un po’ da metronomo, per segnalare le esigenze che in questo momento il territorio richiede”. Così il rettore dell’Università degli Studi di Palermo, Massimo Midiri, nel corso della presentazione le attività progettuali dell’Ateneo nell’ambito della Programmazione per il 2024.

