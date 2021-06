“Benessere al Lavoro: nuove risposte a nuovi bisogni”. È il percorso digitale lanciato da Microsoft per aiutare le aziende italiane a favorire la diffusione di una cultura del benessere sul luogo di lavoro, intesa come condizione positiva da un punto di vista emotivo, psicologico e professionale. Tutto il mese di giugno sarà dedicato al tema, con l’obiettivo di avviare un confronto su come coniugare produttività ed equilibrio psicofisico delle persone.

