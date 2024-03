Michelin premia la gestione sostenibile - Tuttoggi.info

ROMA (ITALPRESS) – Michelin per il terzo anno consecutivo ha assegnato l’attestato per la gestione sostenibile dei pneumatici a 29 flotte del trasporto merci. In tutto circa 9.000 autocarri che hanno risparmiato complessivamente 3.355 tonnellate di CO2 – l’equivalente delle emissioni annuali di una flotta di 83 camion – e 1.224 tonnellate di materie prime. Una quantità di risorse necessaria per produrre circa 17.500 pneumatici autocarro. Un risultato ottenuto anche grazie alla riscolpitura, che consente di aumentare la percorrenza chilometrica del 25%, e ridurre il consumo di carburante di 2 litri ogni 100 chilometri percorsi. C’e poi l’operazione di ricostruzione che permette di ottenere un risparmio di materie prime in media di circa 50 chili, a parità di prestazioni con un pneumatico nuovo, con un costo inferiore del 40%.

