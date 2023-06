Simone Miatton, ad di Michelin Italiana, annuncia che per il 2023 sono previsti investimenti per 65 milioni, che si aggiungono ai 315 milioni del periodo 2018-2022. Risorse che servono a rafforzare la propria leadership nel made in Italy, che già oggi vede Michelin come il più grande produttore e primo datore di lavoro in Italia nel settore dei pneumatici.

