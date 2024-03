MILANO (ITALPRESS) – Michelin Power 6, Michelin Power GP2 e Michelin Anakee Road, sono i nuovi pneumatici che la casa francese lancia anche in Italia per il settore moto. Una realtà in forte e continua crescita che segna un incremento in Italia del 33% negli ultimi 5 anni. Patrizio Di Blasi, Product Marketing Support Michelin Italia ha svelato a Italpress le caratteristiche dei tre pneumatici.(ITALPRESS)

