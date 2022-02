Michelin Italia assegna Attestato di Gestione Sostenibile dei Pneumatici - Tuttoggi

ROMA (ITALPRESS) – Michelin Italia ha lanciato l’Attestato di Gestione Sostenibile dei Pneumatici: un riconoscimento sottoscritto dall’Azienda, destinato a flotte che condividono la volontà di una mobilità più sostenibile anche per il trasporto di merci. L’Attestato poggia su dati precisi, oggettivi e strutturati che derivano da misurazioni concrete svolte sui pneumatici dei mezzi delle flotte di trasporto che ne hanno affidato a Michelin la gestione. Attraverso una formula matematica che prende in conto due fattori chiave, il tasso di riscolpitura e ricostruzione, è stato calcolato il risparmio di CO2 e materie prime. Per citare un dato esemplificativo, misurazioni e calcoli effettuati presso il R&D Center Michelin di Ladoux da enti esterni (DEKRA) attestano che attraverso la sola operazione di riscolpitura dei pneumatici è possibile risparmiare 1.5 litri di carburante ogni 100 km percorsi.

In Europa quattro realtà su cinque nel settore trasporto merci su strada si dichiarano orientate verso azioni di salvaguardia ambientale. In questo contesto di maggiore attenzione da parte di tutta la filiera, l’attestato Michelin valorizza concretamente le azioni intraprese per risparmiare risorse e materiali, favorendone il riutilizzo, per esempio attraverso la ricostruzione e la riscolpitura dei pneumatici.

L’attestato per la Gestione Sostenibile dei Pneumatici è stato assegnato a 31 aziende che hanno raggiunto il valore soglia di riferimento e che complessivamente hanno risparmiato 5058 tonnellate di Co2 – l’equivalente di 18 viaggi di un camion dalla terra alla luna o delle emissioni annuali di una flotta di 115 camion – e 1854 tonnellate di materie prime – quantità di risorse necessarie per produrre 26.428 pneumatici.

“L’impegno di Michelin nei confronti della sostenibilità, la crescente consapevolezza di quanto sia importante la salvaguardia dell’ambiente da parte degli operatori dell’autotrasporto ed il desiderio di rendere tangibili i risultati dell’attività di Michelin hanno trovato risposta nell’Attestato di Gestione Sostenibile dei pneumatici” – ha dichiarato Silvia Vergani, Direttrice Marketing business2business di Michelin Italia -. “Il riconoscimento è destinato alle flotte che condividono con Michelin la volontà di creare una mobilità più sostenibile anche nel trasporto di merci attraverso una gestione ottimale dei pneumatici”.

L’iniziativa ideata da Michelin Italia è in perfetta continuità con la “All Sustainable Strategy” del Gruppo Michelin che ha l’obiettivo di dimezzare le emissioni di Co2 entro il 2030, annullarle del tutto nel 2050, ed implementare uno sviluppo economico, sociale e produttivo rispettoso del pianeta e delle persone.

