 "Mi imbarcai su un cargo...", Verdone e gli auguri di Ferragosto citando Borotalco - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

“Mi imbarcai su un cargo…”, Verdone e gli auguri di Ferragosto citando Borotalco

tecnical

“Mi imbarcai su un cargo…”, Verdone e gli auguri di Ferragosto citando Borotalco

Gio, 14/08/2025 - 22:03

Condividi su:

(Adnkronos) – “Un bel giorno, senza dire niente a nessuno, mi imbarcai su un cargo battente bandiera liberiana. Non seppi mai che cavolo trasportasse quel cargo, ma forse un giorno lo capii. Droga!..”. Carlo Verdone fa un regalo ai suoi fan per augurare a tutti loro “Buon Ferragosto” e “buone vacanze” e lo fa con un video postato sui social, recitando la celebre battuta di ‘Borotalco’ a bordo di una barca (la sua?) con lo sfondo di un tramonto.  

“Buon ferragosto a tutti voi amici miei, con tutto il mio affetto – dice nel video – e un saluto particolare a quelli che domani andranno al ‘Palo della morte'”, dice l’attore e regista riferendosi alla tappa fissa per centinaia di fan che il 15 agosto si danno appuntamento nel luogo diventato famoso in ‘Un sacco bello’. 

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!