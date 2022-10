Mezza Maratona Città di Foligno, uno spettacolo: oltre mille di corsa

Vincono Stefano Massimi e Silvia Tamburi

Grande successo per la Mezza Maratona di Foligno, con oltre 1500 partecipanti tra le gare competitive della 21km e della 10km, e la non competitiva “ Foligno Sport Center Family Run”. Una stupenda giornata per tutta la Città di Foligno, che ha visto trionfare in una stracolma piazza della Repubblica Stefano Massimi (CUS Camerino) 1h05.47 e Silvia Tamburi (Atl. AVIS Perugia) in 1h18.02 (nella foto). Nelle 10km vittorie per Thomas Sorci (Atl.Winner Foligno) e Laura Ribigini (CUS Perugia).

Oltre 140 società partecipanti

Grande soddisfazione per la Società organizzatrice, la Atletica Winner Foligno, che in controtendenza rispetto al movimento nazionale vede la propria gara crescere nel numero degli iscritti, con oltre 140 Società provenienti anche da fuori regione, premiando la scelta della nuova location di Piazza della Repubblica scelta per ricordare il 25esimo anniversario della Caduta del Torrino.