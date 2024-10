Mezza Maratona “Città di Foligno”, in tanti di corsa: tutti i risultati

La 10ª edizione della Mezza Maratona Città di Foligno, organizzata dall’Atletica Winner, si è conclusa con un grande successo, celebrando non solo lo sport, ma anche la coesione e la partecipazione dell’intera comunità. Oltre 800 atleti, provenienti da diverse regioni d’Italia, si sono ritrovati nella città della Quintana per vivere una giornata ricca di emozioni e sana competizione, segnando un traguardo importante nella storia di questo evento.

Il keniano Simon Kibet Loitanyang e l’italiana Laura Ribigini protagonisti

Per quanto riguarda i risultati, Simon Kibet Loitanyang, rappresentante della Vomano Gran Sasso, ha trionfato nella gara maschile, coprendo i 21 km del percorso pianeggiante che attraversa il centro storico di Foligno in 1h08’13”. Il secondo posto è andato a Giacomo Forconi della Space Running (1h13’07”), che ha superato per un solo secondo Luca Antonelli del Cus Camerino.

Nella gara femminile, Laura Ribigini del Cus Perugia ha conquistato il primo posto con un tempo di 1h19’19”. Al secondo posto si è classificata l’atleta di casa Michela Barberini della Winner Foligno (1h29’21”), mentre il terzo è andato a Martina Cirpiani della LBM Sport (1h29’50”).

Nella competizione dei 10 km, un grande Thomas Sorci, atleta di casa, ha vinto con un tempo di 33’32”, mentre tra le donne si è imposta Elena Ribigini del Cus Perugia.

Grande la soddisfazione per l’Atletica Winner Foligno, che ancora una volta si dimostra capace di organizzare in modo pressoché perfetto eventi sempre più rilevanti nel panorama sportivo italiano.

Da sottolineare anche l’ampia partecipazione alla Family Run, che ha visto una vera e propria folla di cittadini e turisti impegnarsi nel percorso cittadino non competitivo. Lo slogan “Tutta Foligno Corre” è stato rispettato ben oltre le aspettative.