Metsola "Orgoglio per Carney al Parlamento Ue, Europa attore geopolitico" - Tuttoggi.info

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Metsola “Orgoglio per Carney al Parlamento Ue, Europa attore geopolitico”

ItalPress

Metsola “Orgoglio per Carney al Parlamento Ue, Europa attore geopolitico”

Mer, 16/09/2026 - 11:03

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STRASBURGO (FRANCIA) (ITALPRESS) – “Siamo particolarmente orgogliosi di avere qui il primo ministro canadese Carney. Assisterà alla presentazione odierna sullo Stato dell’Unione e domani si rivolgerà ai deputati del Parlamento europeo. Questo invia un messaggio fortissimo”. Lo ha detto la presidente del Parlamento Europeo Roberta Metsola, in un punto stampa prima del discorso sullo Stato dell’Unione che sarà pronunciato a partire dalle 9 dalla presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, alla plenaria di Strasburgo.
“Innanzitutto da quest’Aula stiamo proiettando l’immagine dell’Europa come attore geopolitico – ha aggiunto Metsola -. In secondo luogo, vogliamo consolidare e approfondire i rapporti con i nostri amici in tutto il mondo, sia sul piano commerciale che politico: Paesi che condividono i nostri stessi valori, che credono nella democrazia e guardano al futuro in un mondo sempre più interconnesso. Sono certa che questo messaggio verrà trasmesso con chiarezza, sia oggi – nell’incontro con il primo ministro Carney e i deputati indipendenti di quest’Aula – sia domani, davanti all’intero Parlamento”.

sat/gsl

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