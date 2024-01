Metsola "Africa ed Europa hanno bisogno l'una dell'altra" - Tuttoggi.info

ROMA (ITALPRESS) – “Quando affermiamo che l’Africa deve prendere il posto che le spetta di diritto al tavolo come partner – da pari a pari – intendiamo comprendere che i nostri continenti, i nostri paesi e i nostri popoli hanno bisogno gli uni degli altri per emergere più forti dalle sfide globali e per promuovere la crescita economica. In una situazione vantaggiosa per tutti”. Lo dice la presidente del Parlamento Europeo Roberta Metsola, al Vertice Italia-Africa.

sat/gsl (Fonte video: Commissione Europea)