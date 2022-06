Meteo weekend, sabato stabile e poco nuvoloso - Tuttoggi

Nazionale

AL NORD

Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi; qualche pioggia solo sulla Liguria. Al pomeriggio attesa instabilità sull’arco Alpino, in sconfinamento sulle zone di pianura di Piemonte, Trentino e Triveneto. Ancora qualche pioggia in serata sui medesimi settori; stabile altrove con cieli sereni o poco nuvolosi.

AL CENTRO

Cieli coperti su Lazio e Abruzzo al mattino con deboli piogge associate; sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio nuvolosità medio-alta in transito su tutti i settori. In serata tempo pienamente stabile con assenza di nuvolosità su tutte le regioni.

AL SUD E SULLE ISOLE

Tanto sole al mattino su regioni peninsulari e Sicilia, coperto sulla Sardegna. Al pomeriggio nuvolosità in transito su Campania, Molise, Puglia e Basilicata; non sono attese variazioni altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi.

Temperature minime in calo al nord, stazionarie o in aumento al centro-sud. Massime senza variazioni su tutta la penisola.

