Meteo weekend, sabato stabile con ampi spazi di sereno - Tuttoggi

Nazionale

AL NORD

Al mattino tempo instabile con piogge e acquazzoni sparsi, più asciutto in Emilia Romagna. Al pomeriggio ancora maltempo sulle stesse regioni con fenomeni più intensi al Nord-Ovest anche a carattere temporalesco. In serata maltempo diffuso su tutte le regioni con piogge e temporali sparsi. Neve sulle Alpi oltre i 1700-2000 metri.

AL CENTRO

Al mattino tempo stabile con prevalenza di cieli sereni e nubi basse sulle coste tirreniche. Al pomeriggio nuvolosità in arrivo sulla Toscana ma con tempo asciutto, cieli soleggiati altrove. Tra la serata e la nottata nuvolosità in aumento su tutte le regioni con piogge sparse associate di intensità debole o moderata.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino tempo stabile con prevalenza di cieli sereni, nubi basse sulle coste tirreniche. Al pomeriggio non si attendono variazioni con cieli soleggiati ovunque e qualche nube in Sardegna. In serata ancora tempo stabile con prevalenza di cieli sereni, nuvolosità in Sardegna ma senza fenomeni associati.

Temperature minime in calo al Centro-Sud e Isole Maggiori, in lieve aumento al Nord; massime stabili o in generale rialzo.

