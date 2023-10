Meteo weekend, sabato perturbato con piogge ed acquazzoni per tutto il giorno - Tuttoggi.info

Domenica, stabile al mattino su tutta la regione con nuvolosità irregolare in transito. Tra pomeriggio e sera condizioni di tempo asciutto

Umbria

Sabato. Giornata all’insegna del tempo instabile o a tratti perturbato su tutta la regione dove avremo molte nuvole in transito associate a piogge e acquazzoni sparsi, localmente intensi e a carattere di temporale. Ancora precipitazioni tra la sera e la notte ma in graduale attenuazione.

Domenica. Tempo stabile al mattino su tutta la regione con nuvolosità irregolare in transito. Tra pomeriggio e sera si rinnovano condizioni di tempo asciutto con nubi sparse alternate ad ampie schiarite.

Nazionale

AL NORD

Al mattino nuvolosità compatta con piogge e temporali sparsi, più asciutto su Emilia Romagna e Piemonte. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo, con fenomeni sulle stesse regioni, anche intensi al Nord-Est. In serata e in nottata ancora fenomeni residui. Neve sulle Alpi oltre i 2000-2200 metri.

AL CENTRO

Al mattino piogge sparse e temporali sulle regioni del versante tirrenico, anche intensi sulla Toscana, più asciutto su Marche e Abruzzo. Al pomeriggio nessuna variazione prevista. In serata ancora maltempo con piogge e temporali sulle stesse regioni.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino tempo instabile con piogge e temporali sparsi, più asciutto su Molise, Puglia settentrionale e Sardegna orientale. Al pomeriggio insiste il maltempo sugli stessi settori, mentre migliora sulla Sicilia. In serata residui fenomeni sui settori tirrenici, più asciutto altrove con graduali schiarite.

Temperature minime e massime in generale diminuzione.

Www.centrometeoitaliano.it