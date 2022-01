Meteo weekend, sabato bel tempo e ampi spazi di sereno - Tuttoggi

Domenica, piogge diffuse in mattinata e poi anche nel pomeriggio su tutto il territorio, nevicate fino a quote collinari. In serata in esaurimento

Umbria

Sabato. Giornata di bel tempo conampi spazi di sereno al mattino su tutti i settori; per la restante parte della giornata il tempo si manterrà asciutto con sole prevalente al pomeriggio e cieli sereni anche nelle ore serali su tutto il territorio.

Domenica. Piogge diffuse in mattinata e poi anche nel pomeriggio su tutto il territorio, nevicate fino a quote collinari. In serata i fenomeni tenderanno ad esaurirsi con cieli sempre meno nuvolosi.AL NORD

Stabilità diffusa al mattino con qualche addensamento sui settori prealpini ed alpini, ampi spazi di sereno altrove. Al pomeriggio ancora tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli irregolarmente nuvolosi. Isolate nevicate sulle Alpi occidentali a quote collinari.

Italia 8 gennaio

AL CENTRO

Tempo stabile al mattino con cieli sereni o poco nuvolosi e assenza di precipitazioni. Al pomeriggio ampi spazi di sereno su tutti i settori. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con qualche velatura in transito a partire dalla Toscana.

AL SUD E SULLE ISOLE

Maltempo al mattino con piogge e acquazzoni su Basilicata, Puglia, Calabria e Isole Maggiori. Al pomeriggio insistono le precipitazioni, ma con fenomeni più esigui, più asciutto su Campania e Molise. In serata atteso un graduale miglioramento, con residue piogge tra Salento e stretto di Messina; variabilità asciutta altrove. Neve fino a quote montane.

Temperature minime e massime in generale calo, salvo una lieve flessione positiva dei valori massimi al nord Italia.

